    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb

    İnfrastruktur
    • 22 fevral, 2026
    • 10:47
    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb

    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

    Belə ki, çoxsaylı müraciətlər nəzərə alınaraq fevralın 22-dən əlavə 214A nömrəli marşrut xətti istifadəyə verilib.

    Marşrut xətti Ramana qəsəbəsini (F.Qayıbov küçəsi) "Koroğlu" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi ilə əlaqələndirir. Qeyd edilən istiqamətdə avtobuslar 13-15 dəqiqə intervalla fəaliyyət göstərir. Gedişhaqqı 0,55 AZN müəyyən edilib və ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilir.

