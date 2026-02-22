Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb
İnfrastruktur
- 22 fevral, 2026
- 10:47
Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.
Belə ki, çoxsaylı müraciətlər nəzərə alınaraq fevralın 22-dən əlavə 214A nömrəli marşrut xətti istifadəyə verilib.
Marşrut xətti Ramana qəsəbəsini (F.Qayıbov küçəsi) "Koroğlu" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi ilə əlaqələndirir. Qeyd edilən istiqamətdə avtobuslar 13-15 dəqiqə intervalla fəaliyyət göstərir. Gedişhaqqı 0,55 AZN müəyyən edilib və ödənişlər nağdsız qaydada həyata keçirilir.
