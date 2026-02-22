В Баку автобусы стали курсировать по новому маршруту
Инфраструктура
- 22 февраля, 2026
- 11:04
В Баку введен в эксплуатацию новый маршрут общественного транспорта.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, с учетом многочисленных обращений граждан с 22 февраля запущен дополнительный маршрут № 214A.
Маршрут соединяет поселок Рамана (улица Ф. Гаибова) с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу". В этом направлении автобусы курсируют с интервалом 13–15 минут. Стоимость проезда установлена в размере 0,55 AZN, оплата осуществляется в безналичной форме.
Последние новости
11:16
Гросси и Арагчи подчеркнули важность диалога для продвижения переговоровВ регионе
11:04
В Баку автобусы стали курсировать по новому маршрутуИнфраструктура
10:55
В Баку и на Абшероне усилился ветер, в регионах наблюдается туманЭкология
10:51
В Ливии и Греции на берегу Средиземного моря обнаружены тела восьми мигрантовДругие страны
10:34
СМИ: Иордания не позволит использовать свою территорию для удара по ИрануДругие страны
10:22
Сегодня состоится церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игрИндивидуальные
10:05
МИД Финляндии: Страна предоставила Украине весь доступный объем поддержкиДругие страны
09:53
WSJ: Причиной задержания экс-принца Эндрю стала утечка секретной документацииДругие страны
09:41