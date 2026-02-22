Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Баку автобусы стали курсировать по новому маршруту

    Инфраструктура
    • 22 февраля, 2026
    • 11:04
    В Баку автобусы стали курсировать по новому маршруту

    В Баку введен в эксплуатацию новый маршрут общественного транспорта.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, с учетом многочисленных обращений граждан с 22 февраля запущен дополнительный маршрут № 214A.

    Маршрут соединяет поселок Рамана (улица Ф. Гаибова) с Транспортно-пересадочным центром "Кёроглу". В этом направлении автобусы курсируют с интервалом 13–15 минут. Стоимость проезда установлена в размере 0,55 AZN, оплата осуществляется в безналичной форме.

    Агентство наземного транспорта новый маршрут
    Bakıda yeni marşrut xətti işə düşüb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:16

    Гросси и Арагчи подчеркнули важность диалога для продвижения переговоров

    В регионе
    11:04

    В Баку автобусы стали курсировать по новому маршруту

    Инфраструктура
    10:55

    В Баку и на Абшероне усилился ветер, в регионах наблюдается туман

    Экология
    10:51

    В Ливии и Греции на берегу Средиземного моря обнаружены тела восьми мигрантов

    Другие страны
    10:34

    СМИ: Иордания не позволит использовать свою территорию для удара по Ирану

    Другие страны
    10:22

    Сегодня состоится церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр

    Индивидуальные
    10:05

    МИД Финляндии: Страна предоставила Украине весь доступный объем поддержки

    Другие страны
    09:53

    WSJ: Причиной задержания экс-принца Эндрю стала утечка секретной документации

    Другие страны
    09:41

    Австралийский военный фрегат пересек Тайваньский пролив

    Другие страны
    Лента новостей