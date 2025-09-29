İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    İnfrastruktur
    • 29 sentyabr, 2025
    • 16:05
    Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nəsimi", "Ulduz", "Koroğlu", "Memar Əcəmi" və "Həzi Aslanov" metro stansiyalarında sıradan çıxmış "M" tipli qapılar demontaj və montaj ediləcək.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Bu işlərin 297 min manata başa gələcəyi gözlənilir.

    "Bakı Metropoliteni" "Nəsimi" "Ulduz" "Koroğlu" "Memar Əcəmi" “Həzi Aslanov”

