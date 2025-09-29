Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcək
İnfrastruktur
- 29 sentyabr, 2025
- 16:05
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin "Nəsimi", "Ulduz", "Koroğlu", "Memar Əcəmi" və "Həzi Aslanov" metro stansiyalarında sıradan çıxmış "M" tipli qapılar demontaj və montaj ediləcək.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Bu işlərin 297 min manata başa gələcəyi gözlənilir.
