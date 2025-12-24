Üçqat Avropa çempionu 27 yaşında vəfat edib
Fərdi
- 24 dekabr, 2025
- 09:24
Norveçli biatlonçu, üçqat Avropa çempionu Sivert Bakken 27 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər veir ki, bu barədə Norveç Biatlon Assosiasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İtaliyadakı mehmanxanaların birində ölü tapılan idmançının ölüm səbəbləri açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, S.Bakken 2021-ci ildə Polşada qarışıq estafet, 2025-ci ildə isə İtaliyada sprint (10 km) və estafet (4x7,5 km) üzrə Avropa çempionatının qalibi olub.
Son xəbərlər
09:35
Moskvada iki polis əməkdaşı partlayışda ölübDigər ölkələr
09:34
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötübEnergetika
09:26
Xətainin bəzi küçələrində qaz olmayacaqEnergetika
09:24
Saatlıda 92 yaşlı kişi və 89 yaşlı arvadı dəm qazından boğularaq ölübHadisə
09:24
Üçqat Avropa çempionu 27 yaşında vəfat edibFərdi
09:21
Xaçmazda evdə yanğın olub, ölən varHadisə
09:14
IFFHS milli komandalar üzrə 2025-ci ilin ən yaxşı baş məşqçisini açıqlayıbFutbol
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2025)Maliyyə
08:52