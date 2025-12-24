Saatlıda 92 yaşlı kişi və 89 yaşlı arvadı dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 09:24
Saatlıda ər-arvad dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Qara Nuru kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakinləri - 1933-cü il təvəllüdlü İbrahim Hüseyn oğlu İsmayılov və arvadı, 1936-cı il təvəllüdlü Pəri Edil qızı İsmayılova yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərlənərək həyatlarını itiriblər.
Faktla bağlı Saatlı Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
