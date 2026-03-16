    Digər ölkələr
    • 16 mart, 2026
    • 21:17
    Tramp: ABŞ neft hasilatını rekord səviyyəyə çatdırır

    ABŞ neft hasilatını yeni səviyyəyə çıxarır və göstəriciləri dünya üzrə rekord səviyyəyə çatdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kennedi Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvləri ilə naharda bildirib.

    "Digər ölkələrlə müqayisədə biz hasilatı ikiqat artırırıq və tezliklə onların göstəricilərini üç dəfə üstələyəcəyik", - o qeyd edib.

    Tramp deyib ki, artıq milyonlarla barel neft emalı zavodlarına, xüsusən Hyustona çatdırılır.

    O, həmçinin iqtisadiyyatı Hörmüz boğazından tranzitdən çox asılı olan dövlətləri gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında fəal iştirak etməyə çağırıb: "İqtisadiyyatı Hörmüz boğazından, bizim ölkədən daha çox asılı olan digər ölkələri gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təminatında fəal iştirak etməyə çağırırıq. Yaponlar öz neftinin 95 %-ni, çinlilər 90 %-ni, Cənubi Koreya 35 %-ni, Avropa ölkələri isə əhəmiyyətli həcmləri oradan alır".

    Tramp Tehranın təhdidlərinin xeyli zəiflədiyini əlavə edərək, ölkələrə ABŞ ilə birgə işə fəal, sürətlə və həvəslə qoşulmağı tövsiyə edib.

    Donald Tramp ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı
    Трамп: США наращивают добычу нефти до рекордного уровня

    Son xəbərlər

    21:29

    Region
    Digər ölkələr
    21:02

    Futbol
    20:59

    Region
    20:54

    Digər ölkələr
    20:44

    Region
    20:37

    Hadisə
    20:23

    Region
    20:13

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti