Tramp: ABŞ neft hasilatını rekord səviyyəyə çatdırır
- 16 mart, 2026
- 21:17
ABŞ neft hasilatını yeni səviyyəyə çıxarır və göstəriciləri dünya üzrə rekord səviyyəyə çatdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kennedi Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvləri ilə naharda bildirib.
"Digər ölkələrlə müqayisədə biz hasilatı ikiqat artırırıq və tezliklə onların göstəricilərini üç dəfə üstələyəcəyik", - o qeyd edib.
Tramp deyib ki, artıq milyonlarla barel neft emalı zavodlarına, xüsusən Hyustona çatdırılır.
O, həmçinin iqtisadiyyatı Hörmüz boğazından tranzitdən çox asılı olan dövlətləri gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında fəal iştirak etməyə çağırıb: "İqtisadiyyatı Hörmüz boğazından, bizim ölkədən daha çox asılı olan digər ölkələri gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin təminatında fəal iştirak etməyə çağırırıq. Yaponlar öz neftinin 95 %-ni, çinlilər 90 %-ni, Cənubi Koreya 35 %-ni, Avropa ölkələri isə əhəmiyyətli həcmləri oradan alır".
Tramp Tehranın təhdidlərinin xeyli zəiflədiyini əlavə edərək, ölkələrə ABŞ ilə birgə işə fəal, sürətlə və həvəslə qoşulmağı tövsiyə edib.