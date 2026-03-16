Трамп: США наращивают добычу нефти до рекордного уровня

США выводят добычу нефти на новый уровень, доводя показатели до рекордно высокого для всего мира уровня.

Как передает Report, об этом президент США Дональд Трамп сообщил на обеде с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.

"Мы удваиваем производство по сравнению с любой другой страной и вскоре превзойдем их показатели втрое", - отметил он.

Трамп уточнил, что миллионы баррелей уже поставляются на нефтеперерабатывающие заводы, в частности в Хьюстон.

Он также призвал государства, чьи экономики сильно зависят от транзита через Ормузский пролив, активно участвовать в обеспечении безопасности судоходства: "Мы настоятельно призываем другие страны, чьи экономики больше зависят от Ормузского пролива, чем наша, активно участвовать в обеспечении безопасности судоходства. Японцы получают 95% своей нефти оттуда, китайцы - 90%, Южная Корея - 35%, а европейские страны - значительные объемы".

Трамп рекомендовал странам подключаться к совместной работе с США активно, быстро и с энтузиазмом, добавив, что угрозы со стороны Тегерана значительно ослабли.