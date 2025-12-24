Супружеская пара скончалась от угарного газа в Саатлы
Происшествия
- 24 декабря, 2025
- 09:43
В Саатлинском районе Азербайджана произошла трагедия, унесшая жизни пожилой супружеской пары.
Как сообщает Report, что жители села Гара Нуру - Исмаилов Ибрагим Гусейн оглу (1933 г.р.) и Исмаилова Пяри Эдил гызы (1936 г.р.) скончались в своем доме от отравления угарным газом.
Прокуратура Саатлинского района уже начала расследование обстоятельств гибели супругов.
Последние новости
11:07
Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 12%Финансы
10:56
Глава Госкомитета: Толерантность и мультикультурализм - гарантия благополучного будущегоРелигия
10:43
Рамин Мамедов: Религиозная политика Азербайджана базируется на международных нормахРелигия
10:36
Фото
АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажираИнфраструктура
10:31
СМИ: Международное сообщество должно уделить больше внимания разминированию в АзербайджанеВнешняя политика
10:28
Судно Госпогранслужбы выставят на аукцион в АзербайджанеБизнес
10:15
Фото
В Баку проходит II Форум религиозных деятелейРелигия
10:14
Фото
В Уджаре пожилой мужчина стал жертвой нападения бездомных собакПроисшествия
10:13