Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Супружеская пара скончалась от угарного газа в Саатлы

    Происшествия
    • 24 декабря, 2025
    • 09:43
    Супружеская пара скончалась от угарного газа в Саатлы

    В Саатлинском районе Азербайджана произошла трагедия, унесшая жизни пожилой супружеской пары.

    Как сообщает Report, что жители села Гара Нуру - Исмаилов Ибрагим Гусейн оглу (1933 г.р.) и Исмаилова Пяри Эдил гызы (1936 г.р.) скончались в своем доме от отравления угарным газом.

    Прокуратура Саатлинского района уже начала расследование обстоятельств гибели супругов.

    отравление угарным газом Саатлы село Гара Нуру угарный газ расследование
    Saatlıda 92 yaşlı kişi və 89 yaşlı arvadı dəm qazından boğularaq ölüb

    Последние новости

    11:07

    Страховой рынок Азербайджана вырос почти на 12%

    Финансы
    10:56

    Глава Госкомитета: Толерантность и мультикультурализм - гарантия благополучного будущего

    Религия
    10:43

    Рамин Мамедов: Религиозная политика Азербайджана базируется на международных нормах

    Религия
    10:36
    Фото

    АЖД в 2025 году впервые перевезли 10-миллионного пассажира

    Инфраструктура
    10:31

    СМИ: Международное сообщество должно уделить больше внимания разминированию в Азербайджане

    Внешняя политика
    10:28

    Судно Госпогранслужбы выставят на аукцион в Азербайджане

    Бизнес
    10:15
    Фото

    В Баку проходит II Форум религиозных деятелей

    Религия
    10:14
    Фото

    В Уджаре пожилой мужчина стал жертвой нападения бездомных собак

    Происшествия
    10:13

    Посольство: Трамп заявил о поддержке мирного процесса между Баку и Ереваном

    В регионе
    Лента новостей