Супружеская пара скончалась от угарного газа в Саатлы

В Саатлинском районе Азербайджана произошла трагедия, унесшая жизни пожилой супружеской пары.

Как сообщает Report, что жители села Гара Нуру - Исмаилов Ибрагим Гусейн оглу (1933 г.р.) и Исмаилова Пяри Эдил гызы (1936 г.р.) скончались в своем доме от отравления угарным газом.

Прокуратура Саатлинского района уже начала расследование обстоятельств гибели супругов.