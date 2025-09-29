Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Бакметрополитен заменит входные двери на пяти станциях метро

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 16:29
    Бакметрополитен заменит входные двери на пяти станциях метро

    На станциях метро "Насими", "Улдуз", "Кероглу", "Мемар Аджами" и "Ази Асланов" демонтируют и заменят вышедшие из строя двери типа "М".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

    Стоимость работ рценивается в 297 тыс. манатов.

