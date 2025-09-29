Бакметрополитен заменит входные двери на пяти станциях метро

На станциях метро "Насими", "Улдуз", "Кероглу", "Мемар Аджами" и "Ази Асланов" демонтируют и заменят вышедшие из строя двери типа "М".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Стоимость работ рценивается в 297 тыс. манатов.