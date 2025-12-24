İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Hadisə
    • 24 dekabr, 2025
    • 09:21
    Xaçmazda evdə yanğın olub, ölən var

    Xaçmazda evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Ortaoba kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini Məhəmməd Abdurəhim oğlu Pirquliyev fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın nəticəsində həyatını itirib.

    Faktla bağlı Xaçmaz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

