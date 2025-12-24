Xaçmazda evdə yanğın olub, ölən var
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 09:21
Xaçmazda evdə yanğın olub, bir nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Ortaoba kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini Məhəmməd Abdurəhim oğlu Pirquliyev fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın nəticəsində həyatını itirib.
Faktla bağlı Xaçmaz Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:35
Moskvada iki polis əməkdaşı partlayışda ölübDigər ölkələr
09:34
Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötübEnergetika
09:26
Xətainin bəzi küçələrində qaz olmayacaqEnergetika
09:24
Saatlıda 92 yaşlı kişi və 89 yaşlı arvadı dəm qazından boğularaq ölübHadisə
09:24
Üçqat Avropa çempionu 27 yaşında vəfat edibFərdi
09:21
Xaçmazda evdə yanğın olub, ölən varHadisə
09:14
IFFHS milli komandalar üzrə 2025-ci ilin ən yaxşı baş məşqçisini açıqlayıbFutbol
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2025)Maliyyə
08:52