В Хачмазе в результате пожара в жилом доме погиб один человек
Происшествия
24 декабря, 2025
09:39
В Хачмазском районе произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в селе Ортаоба.
Возгорание произошло в частном жилом доме, где в результате пожара погиб житель села Пиргулиев Мухаммед Абдурагим оглу.
По факту в Хачмазской районной прокуратуре проводится расследование.
