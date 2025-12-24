Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Хачмазе в результате пожара в жилом доме погиб один человек

    Происшествия
    • 24 декабря, 2025
    • 09:39
    В Хачмазе в результате пожара в жилом доме погиб один человек

    В Хачмазском районе произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

    Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в селе Ортаоба.

    Возгорание произошло в частном жилом доме, где в результате пожара погиб житель села Пиргулиев Мухаммед Абдурагим оглу.

    По факту в Хачмазской районной прокуратуре проводится расследование.

