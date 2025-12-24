В Хачмазе в результате пожара в жилом доме погиб один человек

В Хачмазском районе произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает Report, инцидент был зафиксирован в селе Ортаоба.

Возгорание произошло в частном жилом доме, где в результате пожара погиб житель села Пиргулиев Мухаммед Абдурагим оглу.

По факту в Хачмазской районной прокуратуре проводится расследование.