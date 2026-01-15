İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İnfrastruktur
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:01
    Azərbaycan Dəmir Yolları ötən il 400-ə yaxın blok-qatar qəbul edib

    2025-ci ildə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 392 blok-qatar qəbul edib.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi (287 blok-qatar) ilə müqayisədə 37 % artım deməkdir.

    Ötən il ümumilikdə 135 300 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da əvvəlki ilin göstəricisindən (114 000 TEU) təxminən 19 % çoxdur.

