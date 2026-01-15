"Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 400-ə yaxın blok-qatar qəbul edib
İnfrastruktur
- 15 yanvar, 2026
- 10:01
2025-ci ildə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC 392 blok-qatar qəbul edib.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin göstəricisi (287 blok-qatar) ilə müqayisədə 37 % artım deməkdir.
Ötən il ümumilikdə 135 300 TEU konteyner yük daşınıb ki, bu da əvvəlki ilin göstəricisindən (114 000 TEU) təxminən 19 % çoxdur.
Son xəbərlər
10:03
Tramp Rza Pəhləvinin İrana rəhbərlik edə biləcəyinə şübhə ilə yanaşıbDigər ölkələr
10:03
Duqlas Koşta İtaliya klubuna keçə bilərFutbol
10:01
"Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 400-ə yaxın blok-qatar qəbul edibİnfrastruktur
09:45
Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıbEnergetika
09:35
Azərbaycanda 7 vəkilə xəbərdarlıq edilibHadisə
09:29
Balakəndə altı gün əvvəl avtomobilin vurduğu qadın xəstəxanada ölübHadisə
09:28
İngiltərə klubu ukraynalı futbolçunun müqaviləsini vaxtından əvvəl ləğv etmək istəyirFutbol
09:23
Lənkəranda qardaş qardaşını bıçaqlayıbHadisə
09:22