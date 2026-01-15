АЖД принял около 400 блок-поездов в 2025 году

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 15 января, 2026
    • 10:17
    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2025 году приняло 392 блок-поезда, что на 37% больше чем годом ранее (287 блок-поездов).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

    В 2025 году объем контейнерных перевозок составил 135 300 TEU, что примерно на 19% больше показателя предыдущего года (114 000 TEU).

