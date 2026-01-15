АЖД принял около 400 блок-поездов в 2025 году

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в 2025 году приняло 392 блок-поезда, что на 37% больше чем годом ранее (287 блок-поездов).

Об этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

В 2025 году объем контейнерных перевозок составил 135 300 TEU, что примерно на 19% больше показателя предыдущего года (114 000 TEU).