    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:25
    Azərbaycan Dəmir Yolları ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 2025-ci ildə ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb.

    Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 20 % çoxdur.

    Ötən ilin dekabr ayında isə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21 % daha çox sərnişin daşınıb.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC sərnişin daşıma
