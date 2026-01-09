"Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb
İnfrastruktur
- 09 yanvar, 2026
- 12:25
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 2025-ci ildə ölkədaxili marşrutlar və Abşeron dairəvi dəmir yolu ilə 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 20 % çoxdur.
Ötən ilin dekabr ayında isə əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 21 % daha çox sərnişin daşınıb.
