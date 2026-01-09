В 2025 году АЖД перевезли более 10 млн пассажиров
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2025 году перевезло более 10 млн пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.
Как сообщили Report в АЖД, это на 20% больше по сравнению с 2024 годом.
В декабре прошлого года было перевезено на 21% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
