В 2025 году АЖД перевезли более 10 млн пассажиров

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2025 году перевезло более 10 млн пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.

Как сообщили Report в АЖД, это на 20% больше по сравнению с 2024 годом.

В декабре прошлого года было перевезено на 21% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.