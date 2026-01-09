Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    В 2025 году АЖД перевезли более 10 млн пассажиров

    Инфраструктура
    • 09 января, 2026
    • 12:39
    В 2025 году АЖД перевезли более 10 млн пассажиров

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в 2025 году перевезло более 10 млн пассажиров по внутренним маршрутам и Абшеронской кольцевой железной дороге.

    Как сообщили Report в АЖД, это на 20% больше по сравнению с 2024 годом.

    В декабре прошлого года было перевезено на 21% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    АЖД пассажиры перевозка
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" ötən il 10 milyondan çox sərnişin daşıyıb
    ADY transports over 10 million passengers on domestic routes in 2025

    Последние новости

    13:18

    Хаменеи выступит с речью о протестах в Иране

    В регионе
    13:14

    Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт на 8,5%

    Бизнес
    13:14

    Смерть пациентки после тонзиллэктомии в Габале: уголовное дело направлено в суд

    Происшествия
    13:13

    В 2025 году водители с опытом вождения более 10 лет стали виновниками 488 ДТП

    Происшествия
    13:05

    ООН прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане в 2026-2027гг

    Финансы
    13:01

    ООН: Экономика Азербайджана в 2026 году вырастет на 2,7%

    Финансы
    12:58

    Скончалась двукратная олимпийская чемпионка, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса

    Командные
    12:49
    Фото

    В 4 села Агдеринского района отправилась первая группа жителей

    Внутренняя политика
    12:41

    Азербайджан экстрадировал в Таджикистан разыскиваемого за мошенничество

    Происшествия
    Лента новостей