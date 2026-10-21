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    В Чехии задержан мужчина, угрожавший взорвать здание

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 17:26
    В Чехии задержан мужчина, угрожавший взорвать здание

    Чешская полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать здание в деревне Жеравица.

    Как передает Report со ссылкой на чешские медиа, об этом сообщила пресс-секретарь полиции региона Южная Моравия Петра Грозова.

    По ее словам, сначала мужчина угрожал устроить взрыв, затем забаррикадировался в одном из домов. Он находился в доме один. Полиция оцепила территорию вокруг дома, и эвакуировала находившихся поблизости людей.

    "Мужчина не сотрудничал и не общался с прибывшим на место переговорщиком, поэтому нам пришлось силой войти в дом. Он заключен под стражу", - отметила она.

    Угроза взрыва Чехия
    44 filmi
    44 filmi

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