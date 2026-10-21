В Чехии задержан мужчина, угрожавший взорвать здание

Чешская полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать здание в деревне Жеравица.

Как передает Report со ссылкой на чешские медиа, об этом сообщила пресс-секретарь полиции региона Южная Моравия Петра Грозова.

По ее словам, сначала мужчина угрожал устроить взрыв, затем забаррикадировался в одном из домов. Он находился в доме один. Полиция оцепила территорию вокруг дома, и эвакуировала находившихся поблизости людей.

"Мужчина не сотрудничал и не общался с прибывшим на место переговорщиком, поэтому нам пришлось силой войти в дом. Он заключен под стражу", - отметила она.