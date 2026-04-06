    Ağdam-Xankəndi dəmir yolunda əsas tikinti işlərinin başa çatacağı vaxt məlum olub - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    06 aprel, 2026
    13:15
    Ağdam-Xankəndi dəmir yolunda əsas tikinti işlərinin başa çatacağı vaxt məlum olub - EKSKLÜZİV

    Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xəttində tikinti işlərinin əsas hissəsinin bu ilin dekabrında başa çatacağı gözlənilir.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, dəmir yolu xəttinin uzunluğu 28 kilometr, yan yollarla birlikdə 30,8 kilometr təşkil edir.

    Layihə çərçivəsində 3 stansiya (Əsgəran və Xocalı stansiyaları, Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksi) inşası nəzərdə tutulur. Bu 3 stansiya bu xətt ən müasir standartlar əsasında ölkədaxili nəqliyyat mobilliyini gücləndirəcək.

    Bu layihə ilə 123 ədəd mühəndis qurğusu, 28 kilometr rabitə və işarəetmə sistemi yaradılacaq.

    Xatırladaq ki, 2025-ci il avqustun 30-da Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə sərnişin daşımalarına başlanılıb. Hazırda sərnişinlər marşrut üzrə Bakı, Biləcəri, Ucar, Ləki, Yevlax, Bərdə, Köçərli, Təzəkənd və Ağdam stansiyalarından istifadə edirlər. "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) sərnişinlərə İsveçrənin "Stadler" şirkətinin istehsalı olan "FLIRT" markalı müasir qatarlarla xidmət göstərir. Sərnişinlərə standart, standart+, biznes və birinci siniflər üzrə səyahət imkanları təklif olunur.

    Qeyd edək ki, işğal dövrünə qədər Bakıdan Xankəndiyə kimi sərnişin daşımaları yataq tipli qatarla həyata keçirilirdi. Həmin vaxt qatarlar Bakı-Xankəndi-Bakı istiqamətində sonuncu dəfə 1993-cü ildə hərəkət edib.

    Azərbaycan Dəmir Yolları QSC (ADY) Ağdam-Xankəndi dəmir yolu xətti Sərnişin daşıma Əsgəran stansiyası Xocalı stansiyası Xankəndi Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksi
    Основная часть строительства ж/д Агдам-Ханкенди завершится в декабре - ЭКСКЛЮЗИВ
    Aghdam-Khankandi railway construction to finish by December- EXCLUSIVE

