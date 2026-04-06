    Основная часть строительства ж/д Агдам-Ханкенди завершится в декабре - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 06 апреля, 2026
    • 13:39
    Основная часть строительных работ на железнодорожной линии Агдам-Ханкенди завершится в декабре 2026 года.

    Как сообщает Report, протяженность линии составит 28 км, а с учетом боковых путей - 30,8 км.

    В рамках проекта предусмотрено строительство трех станций - Аскеран, Ходжалы, а также железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди. Также будет создано 123 инженерных сооружения, 28 км систем связи и сигнализации.

    Отметим, что с 30 августа 2025 года возобновлено пассажирское сообщение по маршруту Баку-Агдам-Баку. Пассажиры обслуживаются современными поездами FLIRT швейцарской компании Stadler.

    Напомним, что до оккупации Карабаха армянами поезда Баку-Ханкенди курсировали до 1993 года.

    Железная дорога Агдам-Ханкенди Железная дорога Баку-Агдам Железнодорожное сообщение Пассажироперевозки Освобожденные территории Азербайджана
    Ağdam-Xankəndi dəmir yolunda əsas tikinti işlərinin başa çatacağı vaxt məlum olub - EKSKLÜZİV
    Aghdam-Khankandi railway construction to finish by December- EXCLUSIVE

