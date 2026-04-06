Основная часть строительства ж/д Агдам-Ханкенди завершится в декабре - ЭКСКЛЮЗИВ

Основная часть строительных работ на железнодорожной линии Агдам-Ханкенди завершится в декабре 2026 года.

Как сообщает Report, протяженность линии составит 28 км, а с учетом боковых путей - 30,8 км.

В рамках проекта предусмотрено строительство трех станций - Аскеран, Ходжалы, а также железнодорожного и автовокзального комплекса в Ханкенди. Также будет создано 123 инженерных сооружения, 28 км систем связи и сигнализации.

Отметим, что с 30 августа 2025 года возобновлено пассажирское сообщение по маршруту Баку-Агдам-Баку. Пассажиры обслуживаются современными поездами FLIRT швейцарской компании Stadler.

Напомним, что до оккупации Карабаха армянами поезда Баку-Ханкенди курсировали до 1993 года.