    KİV: Çin şirkəti 2026-cı ildə yeni nəsil süni intellekt çipini buraxacaq

    İKT
    • 14 noyabr, 2025
    • 08:36
    KİV: Çin şirkəti 2026-cı ildə yeni nəsil süni intellekt çipini buraxacaq

    Çinin texnologiya şirkəti "Baidu" 2026-cı ildə yeni nəsil süni intellekt çipi "Kunlun M100"ü buraxmağı planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Yicai" nəşri yazıb.

    "Kunlun M100" daha optimallaşdırılmış performansa malik olacaq. Bundan əlavə, "Baidu" 2027-ci ildə təlim və məlumat çıxarmaq üçün daha güclü M300 çipi buraxmağı da planlaşdırır.

    "Baidu"nun "Kunlun" çipləri artıq Çində onlayn maliyyə, enerji, nəqliyyat və təhsil kimi sektorlarda istifadə olunur.

    Avqust ayında "Baidu"nun "Kunlun" çipləri ilə işləyən süni intellekt serverləri mobil operator "China Mobile" tərəfindən keçirilən tenderdə qalib gəlib. Nəşr yazır ki, bu, Çin süni intellekt çiplərinin genişmiqyaslı infrastruktur layihələrində istifadəsinə doğru mühüm addım olub.

    "Baidu" 2011-ci ildə öz çiplərini hazırlamağa başlayıb. 2021-ci ildə ayrıca ixtisaslaşmış şirkət "Kunlunxin" yaradılıb.

    Çin süni intellekt cip
    СМИ: Baidu в 2026 году выпустит ИИ-чип нового поколения Kunlun M100

