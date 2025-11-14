СМИ: Baidu в 2026 году выпустит ИИ-чип нового поколения Kunlun M100

Китайская технологическая компания Baidu намеревается выпустить в 2026 году чип для задач искусственного интеллекта нового поколения Kunlun M100.

Как передает Report, об этом сообщило издание Yicai.

Kunlun M100 будет отличаться более оптимизированной производительностью.

Кроме того, Baidu также планирует выпустить в 2027 году еще более мощный чип M300 для обучения и вывода данных.

Чипы Kunlun от Baidu уже применяются в Китае в таких секторах, как интернет-финансы, энергетика, транспорт и образование.

В августе серверы Baidu с искусственным интеллектом на базе чипов Kunlun выиграли тендер, проводимый мобильным оператором China Mobile. Это стало важным шагом на пути к применению китайских чипов с искусственным интеллектом в крупномасштабных инфраструктурных проектах, пишет издание.

Baidu начала разрабатывать собственные чипы в 2011 году. В 2021 году была создана отдельная специализированная компания Kunlunxin.