На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь Азербайджану
- 27 декабря, 2025
- 19:31
На официальном сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта, предусматривающего отмену ограничений на оказание помощи Азербайджану.
Как передает Report, в документе отмечается, что со дня обретения независимости Азербайджанская Республика остается надежным союзником США и их партнеров, осуществляя важное сотрудничество как в военной, так и в мирной сферах. Подчеркивается, что Азербайджан наглядно продемонстрировал приверженность миру и стабильности на Южном Кавказе, а его границы и территориальная целостность закреплены мирным соглашением, согласованным между Азербайджаном и Арменией.
В связи с этим законопроектом предлагается аннулировать 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", а также исключить из закона соответствующий пункт, связанный с данной поправкой.
Законопроект был внесен в Конгресс 9 декабря членом Палаты представителей от Демократической партии Анной Паулиной Луной.