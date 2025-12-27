Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 19:31
    На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь Азербайджану

    На официальном сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта, предусматривающего отмену ограничений на оказание помощи Азербайджану.

    Как передает Report, в документе отмечается, что со дня обретения независимости Азербайджанская Республика остается надежным союзником США и их партнеров, осуществляя важное сотрудничество как в военной, так и в мирной сферах. Подчеркивается, что Азербайджан наглядно продемонстрировал приверженность миру и стабильности на Южном Кавказе, а его границы и территориальная целостность закреплены мирным соглашением, согласованным между Азербайджаном и Арменией.

    В связи с этим законопроектом предлагается аннулировать 907-ю поправку к "Акту в поддержку свободы", а также исключить из закона соответствующий пункт, связанный с данной поправкой.

    Законопроект был внесен в Конгресс 9 декабря членом Палаты представителей от Демократической партии Анной Паулиной Луной.

