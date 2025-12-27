Зеленский: Завтра Украина и США обсудят 5 ключевых пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл вопросы, которые будут обсуждаться на завтрашней встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Он отметил, что сегодня у Украины есть двусторонний трек, на переговорах будут обсуждаться 5 ключевых вопросов: гарантии безопасности Украина-США, гарантии безопасности Украина-Европа; военное направление, план благосостояния и восстановления (по его словам, в плане восстановления планируется несколько документов), план последовательных действий.

"То есть мы хотим предложить шаг за шагом, как можно сделать так, чтобы все те планы, о которых я уже сказал, реально заработали. Они (США - ред.), безусловно, проговорят все это с российской стороной, и будем иметь фидбек", - пояснил Зеленский.

Отметим, что 28 декабря Трамп примет Зеленского в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Украинский лидер уже анонсировал, что кроме него в состав украинской делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз и первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Согласно информации в СМИ, Зеленский на встрече с Трампом намерен устранить ключевые разногласия по мирному плану. Сам президент Украины публично сообщил, что в ходе переговоров обязательно будет поднимать вопросы территории. В частности, стороны обсудят и Донбасс, и Запорожскую АЭС.