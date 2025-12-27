В США назвали время начала встречи Трампа с Зеленским

Белый дом официально подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, из расписания американского президента следует, что встреча во Флориде пройдет 28 декабря в 15:00 по местному времени (00:00) по Баку.

На мероприятие планируют допустить журналистов.

До этого Axios писал, что встреча лидеров пройдет в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.