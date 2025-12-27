Trampla Zelenskinin görüş vaxtı rəsmi olaraq açıqlanıb
Digər ölkələr
- 27 dekabr, 2025
- 09:44
Ağ Ev ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyini rəsmən təsdiqləyib.
"Report"un "İnterfaks"a istinadən verdiyi məlumata görə, ABŞ Prezidentinin cədvəlindən aydın olur ki, görüş dekabrın 28-də yerli vaxtla saat 15:00-da (Bakı vaxtı ilə 00:00) Floridada keçiriləcək.
Tədbirdə jurnalistlərin iştirakına icazə verilməsi planlaşdırılır.
Daha əvvəl "Axios" qeyd edib ki, liderlərin görüşü Trampın Floridada yerləşən Mar-a-Laqo iqamətgahında keçiriləcək.
