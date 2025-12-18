Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün X tura start veriləcək
Komanda
- 18 dekabr, 2025
- 09:02
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün X tura start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçiriləcək.
B qrupunda "Sərhədçi" "Sumqayıt"la qarşılaşacaq. Matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək.
"Sumqayıt" qrupda 5-ci, "Sərhədçi" isə sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb. Hər iki komandanın 11 xalı var.
Son xəbərlər
09:50
Ağdamda minaya düşən traktorçu Mingəçevirdəki hospitala təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Hadisə
09:48
Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcəkFutbol
09:47
Brüsseldə Slovakiya Baş nazirinin təyyarəsi uçuşa yararsız vəziyyətə salınıbDigər ölkələr
09:31
Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları keçibEnergetika
09:23
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun daha bir matçı keçiriləcəkKomanda
09:21
KİV: ABŞ Tayvana 11,1 milyard dollar məbləğində silah-sursat satışını təsdiqləyibDigər ölkələr
09:21
Türkiyəli müğənni Aleyna Tilki və daha bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıbRegion
09:20
Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının ilkin layihəsi təqdim edilibMaliyyə
09:19