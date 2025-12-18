WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün X tura start veriləcək

    Komanda
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:02
    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün X tura start veriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün X tura start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir görüş keçiriləcək.

    B qrupunda "Sərhədçi" "Sumqayıt"la qarşılaşacaq. Matç "Sərhədçi" İdman Mərkəzində, saat 20:00-da start götürəcək.

    "Sumqayıt" qrupda 5-ci, "Sərhədçi" isə sonuncu - 6-cı pillədə qərarlaşıb. Hər iki komandanın 11 xalı var.

    Azərbaycan Basketbol Liqası "Sərhədçi" basketbol klubu "Sumqayıt" klubu X tur

    Son xəbərlər

    09:50

    Ağdamda minaya düşən traktorçu Mingəçevirdəki hospitala təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    09:48

    Premyer Liqa: I turdan təxirə salınmış oyunda "Sabah" "Qarabağ"ı sınağa çəkəcək

    Futbol
    09:47

    Brüsseldə Slovakiya Baş nazirinin təyyarəsi uçuşa yararsız vəziyyətə salınıb

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları keçib

    Energetika
    09:23

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun daha bir matçı keçiriləcək

    Komanda
    09:21

    KİV: ABŞ Tayvana 11,1 milyard dollar məbləğində silah-sursat satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    09:21

    Türkiyəli müğənni Aleyna Tilki və daha bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıb

    Region
    09:20

    Hesablama Palatasının yeni Strateji Planının ilkin layihəsi təqdim edilib

    Maliyyə
    09:19

    Astarada elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti