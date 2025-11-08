İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək

    İKT
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:14
    Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək

    Noyabrın 17-28-də MDB regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı (WTDC) keçiriləcək.

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, WTDC ölkələr arasında rəqəmsal fərqliliyi aradan qaldırmaq və rəqəmsal transformasiyanı təşviq etmək məqsədilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ) tərəfindən 4 ildən bir keçirilən tədbirdir.

    Bildirilib ki, Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək WTDC-2025 tədbiri gənclər üçün açıq beynəlxalq platforma olacaq. Konfrans gənclərin dünya səviyyəsində texnoloji yeniliklər və trendlər haqqında bilik əldə etməsinə, bu sahədə aparıcı mütəxəssislərlə tanış olmasına və əməkdaşlıq imkanları yaratmasına beynəlxalq səviyyədə rəqabətqabiliyyətli olmasına şərait yaradır.

    Tədbir eyni zamanda Azərbaycanın İKT sahəsinin inkişafını bir daha diqqətdə saxlayacaq və İKT üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə təkan verəcək.

    Konfransa 150-dən artıq ölkədən 2 mindən çox iştirakçının, o cümlədən 300-dən artıq gəncin qatılacağı gözlənilir.

    WTDC-2025 Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı

    Son xəbərlər

    17:31

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    17:30

    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    Region
    17:17

    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    17:15

    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    17:14

    Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək

    İKT
    17:12
    Foto

    Bakıda UEFA-nın dəstəyi ilə təşkil olunan "Məktəbli Qızlar" turnirinə start verilib

    Futbol
    17:11
    Foto

    Yuxarı Şirvan zonasında Zəfər Günü silsilə tədbirlərlə qeyd edilib

    Daxili siyasət
    17:03
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan liderləri birgə nahar edib

    Xarici siyasət
    17:02

    Zakir Həsənov: Genişmiqyaslı islahatlar ordunun qələbə əzmini daha da möhkəmləndirib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti