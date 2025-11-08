Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçiriləcək
- 08 noyabr, 2025
- 17:14
Noyabrın 17-28-də MDB regionunda ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı (WTDC) keçiriləcək.
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, WTDC ölkələr arasında rəqəmsal fərqliliyi aradan qaldırmaq və rəqəmsal transformasiyanı təşviq etmək məqsədilə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı (BTİ) tərəfindən 4 ildən bir keçirilən tədbirdir.
Bildirilib ki, Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək WTDC-2025 tədbiri gənclər üçün açıq beynəlxalq platforma olacaq. Konfrans gənclərin dünya səviyyəsində texnoloji yeniliklər və trendlər haqqında bilik əldə etməsinə, bu sahədə aparıcı mütəxəssislərlə tanış olmasına və əməkdaşlıq imkanları yaratmasına beynəlxalq səviyyədə rəqabətqabiliyyətli olmasına şərait yaradır.
Tədbir eyni zamanda Azərbaycanın İKT sahəsinin inkişafını bir daha diqqətdə saxlayacaq və İKT üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsinə təkan verəcək.
Konfransa 150-dən artıq ölkədən 2 mindən çox iştirakçının, o cümlədən 300-dən artıq gəncin qatılacağı gözlənilir.