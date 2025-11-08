Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

    ИКТ
    • 08 ноября, 2025
    • 17:47
    В Азербайджане пройдет Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций

    С 17 по 28 ноября в Баку состоится Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC), которая впервые пройдет в регионе СНГ.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Конференция проводится Международным союзом электросвязи раз в четыре года и направлена на сокращение цифрового разрыва между странами и развитие цифровой трансформации.

    Мероприятие пройдет в Бакинском конгресс-центре и станет открытой международной платформой для молодежи. Участники смогут ознакомиться с глобальными технологическими тенденциями, встретиться с ведущими экспертами в этой области и наладить международное сотрудничество.

    В WTDC-2025 ожидается участие более 2 000 делегатов из 150 стран, включая свыше 300 представителей молодежи.

