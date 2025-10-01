Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İKT
    • 01 oktyabr, 2025
    • 10:42
    Azərbaycan ADB ilə AZCON Holdingə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi istiqamətində görüləcək işlər və strateji layihələrə özəl sektorun cəlb olunması məsələlərini müzakirə edib.

    "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazir Rəşad Nəbiyevin ADB-nin bazar həlləri üzrə vitse-prezidenti Barqav Dasqupta ilə görüşü zamanı baş tutub.

    Tərəflər həmçinin "Hökumət buludu", hava, metro, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı sahələri üzrə tərəfdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.

