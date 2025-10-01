Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib
İKT
- 01 oktyabr, 2025
- 10:42
Azərbaycan Asiya İnkişaf Bankı (ADB) ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi istiqamətində görüləcək işlər və strateji layihələrə özəl sektorun cəlb olunması məsələlərini müzakirə edib.
"Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, müzakirələr nazir Rəşad Nəbiyevin ADB-nin bazar həlləri üzrə vitse-prezidenti Barqav Dasqupta ilə görüşü zamanı baş tutub.
Tərəflər həmçinin "Hökumət buludu", hava, metro, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı sahələri üzrə tərəfdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb.
Son xəbərlər
10:58
FAO: Kənd təsərrüfatında innovasiyaların tətbiqi əlçatan olmalıdırASK
10:52
Agentlik: Əhalinin böyük hissəsinin müasir tullantı suyu xidmətlərinə çıxışı yoxdurİnfrastruktur
10:52
Qırğızıstanda ölüm cəzasının tətbiq edilməsi təklif olunubDigər ölkələr
10:50
Ruslan Xəlilov: "EBRD-nin istiqraz emissiyası kapital bazarında dərinləşməyə xidmət edir"Maliyyə
10:50
Foto
Naxçıvanda növbəti əmək yarmarkası keçirilibSosial müdafiə
10:46
Foto
Azərbaycan İƏT-in Mərkəzi Banklarının 7-ci Forumunda təmsil olunubMaliyyə
10:43
"Bakcell" 14 prestijli avtomobil və hədiyyələrlə bol lotereyaya başladıİKT
10:42
Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edibİKT
10:42