Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding, и вопросы привлечения частного сектора к стратегическим проектам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Обсуждения состоялись на встрече министра Рашада Набиева с вице-президентом АБР по рыночным решениям Баргавом Дасгуптой.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в вопросах "Правительственного облака", воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.