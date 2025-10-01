Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    ИКТ
    • 01 октября, 2025
    • 11:04
    Азербайджан обсудил с Азиатским банком развития (АБР) приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding, и вопросы привлечения частного сектора к стратегическим проектам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

    Обсуждения состоялись на встрече министра Рашада Набиева с вице-президентом АБР по рыночным решениям Баргавом Дасгуптой.

    Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в вопросах "Правительственного облака", воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта.

    Azərbaycan ADB ilə "AZCON Holding"ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsini müzakirə edib

