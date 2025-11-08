İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    08 noyabr, 2025
    • 19:41
    Hərbi paradda DTX-nin xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də keçid edib

    Vətən müharibəsində qazanılmış Zəfərin beşinci ildönümü münasibətilə keçirilən hərbi paradda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin "Qartal" xüsusi təyinatlılarından ibarət heyət də keçid edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Qartal" xüsusi təyinatlılarının parad heyətinə "Qarabağ" ordenli general-mayor Cabir Cəfərov başçılıq edib.

    На параде в Баку также прошла колонна спецподразделения Qartal СГБ Азербайджана

