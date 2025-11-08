На параде в Баку также прошла колонна спецподразделения Qartal СГБ Азербайджана

В Баку на военном параде, посвященном пятой годовщине Победы в Отечественной войне, также прошла колонна подразделения специального назначения Qartal Службы государственной безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, парадным расчетом руководил кавалер ордена "Карабах" генерал-майор Джабир Джафаров.