    DSK yanında Statistika Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:48
    DSK yanında Statistika Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Dövlət Statistika Komitəsi yanında Statistika Şurasının yeni tərkibinə dəyişiklik edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Belə ki, şuraya İqtisadiyyat Nazirliyi Aparatının Makroiqtisadi proqnozlaşdırma və təhlil şöbəsi müdirinin müavini, statistika sektorunun müdiri Ceyhun Rafiq oğlu Həsənov, Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının Baş katibinin müavini, Hüquq və sosial tərəfdaşlıq şöbəsinin müdiri Samir Allahverən oğlu Hüseynzadə, Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin hüquq məsələləri üzrə meneceri Abdullayev Cəlal Rövşən oğlu üzv kimi qəbul edilib.

    Dövlət Statistika Komitəsi baş nazir Nazirlər Kabineti

