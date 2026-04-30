EBRD Azərbaycandakı cari layihə portfelini və əməliyyat aktivlərini artırıb
- 30 aprel, 2026
- 09:35
Bu il martın 31-nə Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) Azərbaycandakı cari kredit portfeli 919 milyon avro təşkil edib.
"Report" EBRD-yə istinadən xəbər verir ki, portfelin 40 %-i özəl sektorun payına düşür.
Fevralın 28-i ilə müqayisədə portfel 2,3 % və yaxud 21 milyon avro artıb.
Bundan başqa, hazırda 36 layihə aktivdir.
Bankın məlumatına görə, cari portfelin əsas hissəsi – 90 %-i (825 milyon avro) dayanıqlı infrastrukturun inkişafına, 7 %-i (63 milyon avro) maliyyə institutlarının kreditləşdirilməsinə, daha 3 %-i (30 milyon avro) isə korporativ sektora yönəldilib.
Ümumilikdə, EBRD indiyə qədər Azərbaycanda 202 layihənin həyata keçirilməsinə 3,712 milyard avro investisiya yatırıb.
Martın 31-nə bankın ölkədəki əməliyyat aktivlərinin həcmi fevralın 28-nə olan göstərici ilə müqayisədə 3 % (21 milyon avro) artaraq 716 milyon avro təşkil edib.
Xatırladaq ki, 2025-ci ildə bank Azərbaycanda 81 milyon avro dəyərində 10 layihəni maliyyələşdirib.