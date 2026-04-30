    ЕБРР увеличил текущий портфель проектов и операционные активы в Азербайджане

    По состоянию на 31 марта 2026 года текущий кредитный портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане оценивается в 919 млн евро.

    Как передает Report со ссылкой на ЕБРР, 40% портфеля приходится на частный сектор.

    По сравнению с показателем на 28 февраля 2026 года, портфель увеличился на 2,34%, или на 21 млн евро.

    При этом в настоящее время активными являются 36 проектов.

    Согласно данным ЕБРР, основная часть текущего портфеля - 90% (825 млн евро) включает финансирование развития устойчивой инфраструктуры, 7% (63 млн евро) приходится на кредитование финансовых институтов, еще 3% (30 млн евро) - на корпоративный сектор.

    В целом, ЕБРР до сих пор инвестировал 3,712 млрд евро на реализацию 202 проектов в Азербайджане.

    Объем операционных активов банка в стране на 31 марта 2026 года составил 716 млн евро, увеличившись на 3,02% (21 млн евро) по сравнению с показателем на 28 февраля.

    Напомним, что в 2025 году банк профинансировал 10 проектов в Азербайджане на сумму 81 млн евро.

