    В Совет статистики при ГСК внесены изменения

    Внутренняя политика
    • 08 декабря, 2025
    • 17:24
    Внесены изменения в состав Совета статистики при Госкомстате (ГКС).

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    В частности, в Совет включены: заместитель начальника отдела макроэкономического прогнозирования и анализа, руководитель сектора статистики Аппарата Министерства экономики Джейхун Рафик оглу Гасанов; заместитель генерального секретаря Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей); руководитель отдела права и социального партнерства Самир Аллахверян оглу Гусейнзаде; менеджер по правовым вопросам Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Абдуллаев Джалал Ровшан оглу.

