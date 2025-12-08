В Совет статистики при ГСК внесены изменения

Внесены изменения в состав Совета статистики при Госкомстате (ГКС).

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

В частности, в Совет включены: заместитель начальника отдела макроэкономического прогнозирования и анализа, руководитель сектора статистики Аппарата Министерства экономики Джейхун Рафик оглу Гасанов; заместитель генерального секретаря Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей); руководитель отдела права и социального партнерства Самир Аллахверян оглу Гусейнзаде; менеджер по правовым вопросам Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Абдуллаев Джалал Ровшан оглу.