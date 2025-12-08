"Tottenhem"in sabiq futbolçusunu şantaj edənlər həbs olunublar
- 08 dekabr, 2025
- 16:48
Cənubi Koreya məhkəməsi "Tottenhem"in sabiq futbolçusu Son Hın Mini şantaj edən iki nəfəri həbs edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Yonhap" agentliyi məlumat yayıb.
2024-cü ilin iyununda bir cənubi koreyalı qız futbolçuya analiz nəticələrini göndərərək ondan hamilə olduğunu və bunu ictimaiyyətə açıqlayacağı ilə hədələyərək 300 milyon von (təxminən 204 min dollar), daha sonra isə 70 milyon von (təxminən 47 min dollar) tələb edib. Hətta bu barədə mətbuata da müraciət olunub.
Məhkəmə araşdırmalarından sonra təhdidlərin əsassız olduğu və bu addımın pul qazanmaq niyyəti ilə atıldığı ortaya çıxıb. Nəticədə 28 yaşlı koreyalı qız 4 il, onun 40 yaşlı əlbiri isə 2 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib.
Qeyd edək ki, Son Hın Min 10 il formasını geyindiyi "Tottenhem"dən bu ilin yayında ayrılaraq MLS təmsilçisi "Los Anceles"ə transfer olunub.