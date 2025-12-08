İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    • 08 dekabr, 2025
    • 16:39
    Nazir müavini: Süni intellektlə bağlı data mərkəzləri yaradılmalıdır

    Azərbaycanda süni intellektlə bağlı data mərkəzləri yaradılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin "İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə süni intellektin perspektivləri" mövzusunda keçirdiyi elmi-praktik konfransda bildirib.

    "Hazırda dünyada belə data mərkəzlərinin sayı artır - 2012-ci ildə cəmi 500 min olduğu halda, artıq 8 milyonu keçib", - deyə o qeyd edib.

    Bununla belə, nazir müavini əlavə edib ki, data mərkəzləri ekologiyaya mənfi təsir göstərir: "Birincisi, bu cür mərkəzlər böyük həcmdə enerji sərf edir. Məsələn, İrlandiyada 2026-cı ildə istifadə olunacaq enerjinin 35 %-i data mərkəzlərinin payına düşəcək. Süni intellekt ilə bağlı xüsusi avadanlıqlar, məsələn 2 kq-lıq kompüter üçün 800 kq xammal tələb olunur. Bunlar da gələcəkdə ekologiyaya mənfi təsir edəcək".

    F.Qurbanov vurğulayıb ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin vəzifəsi bu sahədə kadrların hazırlanmasıdır: "Həmçinin digər vəzifəmiz müvafiq elmi araşdırmaların aparılmasıdır. Biz məktəblərdə uşaqların süni intellekt sahəsində məlumatlılığı ilə bağlı layihələr həyata keçiririk. Bizim ekoloji məktəblərimiz var ki, orada uşaqlar süni intellektlə bağlı əsas məlumatları əldə edirlər".

