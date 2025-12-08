Замминистра: Необходимо создать дата-центры для ИИ

В Азербайджане необходимо создать дата-центры, связанные с ИИ.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на научно-практической конференции "Перспективы искусственного интеллекта в борьбе с изменением климата", организованной комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"В настоящее время в мире число таких дата-центров растет - если в 2012 году их было всего 500 тыс., то сейчас их количество превышает 8 млн", - отметил он.

Замминистра также добавил, что дата-центры негативно влияют на экологию: "Во-первых, такие центры потребляют большое количество энергии. Например, в Ирландии 35% потребляемой энергии в 2026 году будет приходиться на дата-центры. Специальное оборудование, связанное с ИИ, например, компьютер весом 2 кг требует 800 кг сырья, что негативно скажется на экологии в будущем".

Гурбанов подчеркнул, что задачей Министерства науки и образования является подготовка кадров в данной сфере и проведение соответствующих научных исследований: "Мы реализуем в школах проекты, связанные с повышением осведомленности детей в области ИИ. У нас есть экологические школы, где дети получают базовую информацию об искусственном интеллекте".