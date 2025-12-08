Azərbaycanda bitkilərə daxili karantin sertifikatının verilməsi qaydası təsdiqlənib
ASK
- 08 dekabr, 2025
- 16:41
Nazirlər Kabineti "Bitki və bitkiçilik məhsullarına daxili karantin sertifikatının, həmin məhsulların ixracına (təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac fitosanitar) sertifikatının verilməsi Qaydası"nı təsdiq edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.
