    • 04 may, 2026
    • 10:39
    Bank Respublika sahibkarlara 34 GÜN - 34% ENDİRİM kampaniyasına start verib

    "Bank Respublika" 34 illik fəaliyyəti münasibətilə sahibkarlar üçün xüsusi endirim elan edib

    Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına xüsusi önəm verən "Bank Respublika" ASC 34 illik fəaliyyəti münasibətilə sahibkarlar üçün "34 GÜN - 34% ENDİRİM" adlı mikro kredit kampaniyasına start verib.

    Kampaniya çərçivəsində Bankdan mikro və aqro kredit götürən müştərilər 34 gün ərzində faiz dərəcəsində 34%-dək ENDİRİM əldə edə biləcəklər.

    Kampaniyanın digər özəllikləri:

    · Məbləğ: 100 000 manata qədər;

    · Müddət: 48 aya qədər;

    · İllik faiz dərəcəsi - minimum 10 %;

    · Güzəşt müddəti: 12 aya qədər;

    · Zaminsiz və tranşla kredit imkanı;

    · Təminatdan asılı olaraq komissiyasız kredit;

    · Kredit xətti açılması imkanı;

    · Sərbəst ödəniş qrafiki

    Kampaniya iyunun 6-na qədər davam edəcək.

    Kredit ticarət, kənd təsərrüfatı, xidmət, istehsal, nəqliyyat və tikinti sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iş adamlarına təqdim olunur.

    Daha ətraflı məlumat üçün:

    Veb sayt: www.bankrespublika.az

    Sosial şəbəkələr: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

    Çağrı Mərkəzi: 144

