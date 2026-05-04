İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "Mançester Siti" Fil Fodenin müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 04 may, 2026
    • 10:55
    Mançester Siti Fil Fodenin müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün danışıqlara başlayıb

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu futbolçusu Fil Fodenlə müqavilənin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara start verib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "şəhərlilər" 25 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətdə saxlamaq niyyətindədir.

    Tərəflər arasında danışıqlar ilkin mərhələdədir.

    İngiltərə millisinin üzvünün hazırkı sözləşməsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədədir.

    Xatırladaq ki, F.Foden cari mövsüm bütün yarışlarda 45 oyuna 10 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Fil Foden Mançester Siti FK Müqavilə müddəti

    Son xəbərlər

    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    12:08
    Foto

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:08
    Foto

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti