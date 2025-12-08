Кабмин утвердил правила выдачи карантинного сертификата на растения в Азербайджане
АПК
- 08 декабря, 2025
- 17:25
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила выдачи внутреннего карантинного сертификата на растения и растениеводческую продукцию, фитосанитарного сертификата (фитосанитарного сертификата для реэкспорта) на экспорт (реэкспорт) этой продукции".
Как сообщает Report, решение в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.
