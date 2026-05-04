DSMF 4 ayda 7 mindən çox vətəndaş müraciətini cavablandırıb
Sosial müdafiə
- 04 may, 2026
- 10:40
Bu ilin yanvar-aprel aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) sosial şəbəkələr vasitəsilə 7 164 vətəndaş müraciətini cavablandırıb.
"Report" bu barədə DSMF-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, müraciətlərin 2 669-u ünvanlı dövlət sosial yardımı, 1 384-ü pensiya təyinatı, 1 881-i sosial müavinət və təqaüd, 141-i sosial sığorta və fərdi uçot, 1 089-u isə digər istiqamətlər üzrə olub.
