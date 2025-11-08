Hərbi paradda bir sıra ölkələrin ordu rəhbərliyi iştirak edib
Hərbi
- 08 noyabr, 2025
- 20:59
Bakının Azadlıq meydanında Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş Hərbi paradda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şəriflə yanaşı, bir sıra ölkələrin ordu rəhbərliyi də iştirak edib.
"Report" xəbər verir ki, hərbi paradı Slovakiyanın Baş nazirinin müavini, müdafiə naziri Robert Kalinakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Serbiya silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Milan Moysiloviç, Qazaxıstanın müdafiə naziri Dauren Kosanov, habelə Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə nazirinin müavini, Qırğızıstanın müdafiə naziri, eləcə də Özbəkistanın müdafiə nazirinin müavini izləyiblər.
Son xəbərlər
21:55
Foto
Azərbaycan bayrağı Nyu-York səmasına qaldırılıbDiaspor
21:44
İndoneziya polisi Cakarta məscidindəki partlayışla bağlı dəlillər aşkar edibDigər ölkələr
21:28
Almaniyada avtobus piyadaları vurub, bir nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
21:25
Foto
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında qızıl medal qazanıbFərdi
21:11
Foto
Azərbaycam-Türkiyə Mədəniyyət üzrə Birgə Komissiyasının 5-ci iclası keçirilibMədəniyyət siyasəti
21:03
Foto
Şuşada 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə atəşfəşanlıq olub - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
20:59
Hərbi paradda bir sıra ölkələrin ordu rəhbərliyi iştirak edibHərbi
20:56
Foto
Video
Zəfər Günü münasibətilə Bakıda bayram konserti keçirilirDaxili siyasət
20:49
Foto