    Высокопоставленные военные чиновники ряда стран присутствовали на военном параде в Баку

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 21:16
    На военном параде по случаю 5-ой годовщины Победы Азербайджана в Отечественной войне на площади Азадлыг в Баку наряду с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом присутствовали также руководители вооруженных сил ряда стран.

    Как сообщает Report, за шествием военных наблюдали делегация во главе с заместителем премьер-министра Словакии, министром обороны Робертом Калиняком, начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович, министр обороны Казахстана Даурен Косанов, а также заместитель министра обороны Саудовской Аравии, министр обороны Кыргызстана, а также заместитель министра обороны Узбекистана.

