    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 12:26
    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, dələduzluqda təqsirli bilinərək dövlətlərarası axtarışa verilmiş 1992-ci il təvəllüdlü Tacikistan vətəndaşı Mukhammadnido Nazarmukhammadzodanın qaytarılmasına dair həmin ölkənin Baş Prokurorluğunun vəsatəti Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən təmin edilib.

    O, 2025-ci ildə Azərbaycanda müəyyən edilərək həbs olunub.

    "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi münasibətlər haqqında" 07.10.2002-ci il tarixli Konvensiyaya əsasən təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək o, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Tacikistanın səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib.

    Azərbaycan Tacikistan beynəlxalq axtarış Baş Prokurorluq
