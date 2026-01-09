Азербайджан экстрадировал в Таджикистан разыскиваемого за мошенничество

Азербайджан экстрадировал на родину гражданина Таджикистана, находившаяся в международном розыске по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче гражданина этой страны Мухаммаднидо Назармухаммадзода, 1992 года рождения, разыскиваемого за мошенничество.

Разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана в 2025 году. Передача обвиняемого компетентным органам Таджикистана состоялась в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.