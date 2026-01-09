Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Азербайджан экстрадировал в Таджикистан разыскиваемого за мошенничество

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 12:41
    Азербайджан экстрадировал в Таджикистан разыскиваемого за мошенничество

    Азербайджан экстрадировал на родину гражданина Таджикистана, находившаяся в международном розыске по делу о мошенничестве.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.

    Согласно информации, азербайджанская сторона удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Таджикистана о выдаче гражданина этой страны Мухаммаднидо Назармухаммадзода, 1992 года рождения, разыскиваемого за мошенничество.

    Разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана в 2025 году. Передача обвиняемого компетентным органам Таджикистана состоялась в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

    Azərbaycanda həbs edilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə təhvil verilib

