İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

    Hərbi
    • 31 oktyabr, 2025
    • 14:20
    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib

    Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov qazaxıstanlı həmkarı Dauren Kosanovla görüşüb.

    "Report"un Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına istinadən xəbər verir ki, nazirlər Bakı və Astana üçün maraq kəsb edən bir sıra müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    "Tərəflər həmçinin hərbi-texniki və hərbi-təhsil sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyətini müzakirə ediblər. Görüşdə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlıq bağlarına əsaslandığı qeyd olunub", - məlumatda vurğulanıb.

    Zakir Həsənov Azərbaycan Qazaxıstan hərbi əməkdaşlıq
    Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы военного сотрудничества
    Azerbaijan and Kazakhstan discuss prospects for military cooperation

    Son xəbərlər

    15:17

    TİKA sədri: Zəngəzur dəhlizinin önəmi səbəbilə Naxçıvanda Proqram Koordinasiya ofisi açacayıq – MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    15:17

    "Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    15:15

    Hazırda Ağdərənin yeddi, Xocalının isə 11 kəndinə əhalinin köçürülməsi istiqamətində işlər aparılır

    Qarabağ
    15:10
    Foto

    Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilib

    Fərdi
    15:04

    Azərbaycan XİN başçısı: UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadır

    Xarici siyasət
    15:01
    Foto

    Qəbələ şəhərində kütləvi futbol festivalı təşkil olunub

    Futbol
    15:00
    Foto

    Nazir: "Xızı-Abşeron" KES yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq"

    Energetika
    14:58

    "Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdır

    Futbol
    14:57

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti