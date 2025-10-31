Azərbaycan və Qazaxıstan arasında hərbi əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilib
Azərbaycanın müdafiə naziri Zakir Həsənov qazaxıstanlı həmkarı Dauren Kosanovla görüşüb.
"Report"un Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına istinadən xəbər verir ki, nazirlər Bakı və Astana üçün maraq kəsb edən bir sıra müxtəlif məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
"Tərəflər həmçinin hərbi-texniki və hərbi-təhsil sahələrində əməkdaşlığın cari vəziyyətini müzakirə ediblər. Görüşdə Azərbaycan və Qazaxıstan arasında münasibətlərin dostluq və qardaşlıq bağlarına əsaslandığı qeyd olunub", - məlumatda vurğulanıb.
