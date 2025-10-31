Азербайджан и Казахстан обсудили перспективы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в ходе встречи в Алматы со своим казахстанским коллегой Дауреном Косановым обсудил перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение азербайджанского оборонного ведомства, министры провели обмен мнениями по ряду различных вопросов представляющих интерес для Баку и Астаны.

"Стороны также обсудили текущее состояние сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях. На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном основаны на узах дружбы и братства", - говорится в сообщении.