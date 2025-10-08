İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyən olunub

    Hərbi
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:00
    Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyən olunub

    Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina Müdafiə nazirlikləri arasında "1-ci Qərargah danışıqları" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, müxtəlif idarələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyən olunub. Tərəflər arasında 2026-cı il üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planının layihəsi hazırlanıb.

    Eyni zamanda, hər iki tərəfin təqdimatları əsasında ölkələrin Müdafiə nazirliklərinin strukturu və həyata keçirilən islahatlar haqqında ətraflı məlumatlar verilib.

    Görüşdə birgə hərbi əməkdaşlığın bundan sonra da hər iki tərəf üçün faydalı olacağına əminlik ifadə edilib.

    Azərbaycan Bosniya və Herseqovina hərbi əməkdaşlıq
    Foto
    Оборонные ведомства Азербайджана и Боснии провели первые штабные переговоры

    Son xəbərlər

    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə qətlə yetirilib

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    13:54
    Foto

    Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlər

    Energetika
    13:52

    EMTA: III rübdə istehlakçı müraciətlərinin əksəriyyəti enerji təchizatı ilə bağlı olub

    Energetika
    13:47

    Makrona qarşı impiçment təşəbbüsü keçməyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti