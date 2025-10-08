Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina arasında hərbi sahədə əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyən olunub
Hərbi
- 08 oktyabr, 2025
- 13:00
Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsində Azərbaycan ilə Bosniya və Herseqovina Müdafiə nazirlikləri arasında "1-ci Qərargah danışıqları" keçirilib.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, müxtəlif idarələrin nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın istiqamətləri müəyyən olunub. Tərəflər arasında 2026-cı il üçün ikitərəfli əməkdaşlıq planının layihəsi hazırlanıb.
Eyni zamanda, hər iki tərəfin təqdimatları əsasında ölkələrin Müdafiə nazirliklərinin strukturu və həyata keçirilən islahatlar haqqında ətraflı məlumatlar verilib.
Görüşdə birgə hərbi əməkdaşlığın bundan sonra da hər iki tərəf üçün faydalı olacağına əminlik ifadə edilib.
Son xəbərlər
14:04
Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcəkFutbol
14:03
Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıbElm və təhsil
14:02
Gəncədə yeniyetmə qətlə yetirilibHadisə
14:02
TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"Biznes
13:59
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcəkXarici siyasət
13:55
III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıbFərdi
13:54
Foto
Cəlilabadın beş kəndinin sakinləri qaz probleminin həllini gözləyirlərEnergetika
13:52
EMTA: III rübdə istehlakçı müraciətlərinin əksəriyyəti enerji təchizatı ilə bağlı olubEnergetika
13:47